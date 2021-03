Fortnite: Come vincere la Skin Milite Trinity (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel corso della settimana avete la possibilità in Fortnite non solo di vincere la Skin Cyprus Nell ma anche la Milite Trinity. Stando a quanto riportato da Epic Games sul sito web ufficiale, il 14 Marzo 2021 si terrà un nuovo Torneo che permetterà di aggiudicarsi la Skin Milite Trinity. Coloro che non riusciranno a vincerla potranno sempre acquistarla giorni dopo nel negozio oggetti. I migliori terzetti della regione EU sbloccheranno il nuovo costume con entrambi gli stili. Come sempre potrete partecipare ad un massimo di 10 partite in 3 ore. I giocatori devono avere l’autenticazione a due fattori attivata sul loro account Epic. I giocatori possono prendere parte a un massimo di 10 partite dalle 14:00 alle 17:00 GMT. A ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel corso della settimana avete la possibilità innon solo dilaCyprus Nell ma anche la. Stando a quanto riportato da Epic Games sul sito web ufficiale, il 14 Marzo 2021 si terrà un nuovo Torneo che permetterà di aggiudicarsi la. Coloro che non riusciranno a vincerla potranno sempre acquistarla giorni dopo nel negozio oggetti. I migliori terzetti della regione EU sbloccheranno il nuovo costume con entrambi gli stili.sempre potrete partecipare ad un massimo di 10 partite in 3 ore. I giocatori devono avere l’autenticazione a due fattori attivata sul loro account Epic. I giocatori possono prendere parte a un massimo di 10 partite dalle 14:00 alle 17:00 GMT. A ...

