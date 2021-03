Formula 1 - Svelate le nuove Safety e Medical Car Mercedes-AMG e Aston Martin

(Di lunedì 8 marzo 2021) Con uno storico accordo, l'diventa il secondo fornitore ufficiale dellaCar e delle auto di servizio del Mondiale di1 dopo la-AMG, presente dal 1996. La decisione, favorita dall'ingresso del marchio britannico nella competizione, deriva anche dagli ottimi rapporti di collaborazione tra le due Case, visto che il costruttore di Gaydon monta i motori tedeschi sulle proprie vetture stradali. Nell'alternarsi con la, l'fornirà due modelli distinti: una Vantage, che precederà le monoposto, e una DBX, che svolgerà il ruolo diCar. Il debutto in pista è fissato per il prossimo 12 marzo, nei test in Bahrain, mentre la prima corsa dell'anno di svolgerà sul medesimo tracciato il ...

