Formula 1 Drive To Survive: Netflix annuncia la terza stagione (Di lunedì 8 marzo 2021) La piattaforma di streaming Netflix, ha annunciato l'arrivo della terza stagione della serie "Formula 1 Drive To Survive". La terza stagione sarà composta da dieci episodi, disponibili dal 19 marzo. Formula 1 Drive To Survive: quali sono i momenti più attesi? La stagione 2020 è stata diversa dalle altre. La pandemia ha cambiato radicalmente il mondo dello sport, colpendo anche la Formula Uno. La serie porterà il telespettatore all'interno dei box delle scuderie, con interviste esclusive a piloti e team principal. Emergeranno dunque tutte le emozioni, le paure e i sogni che i piloti nascondono sotto i loro caschi. La serie è diventata una delle ...

