Formula 1: Drive to Survive, la serie originale Netflix arriva su Sky Sport F1 (Di lunedì 8 marzo 2021) Quando si spengono i semafori, si accende tutto un altro mondo: i giri che salgono, i motori che ruggiscono e poi il via tra accelerate, rettilinei e curve per l'assalto alle prime posizioni e alla vittoria. È anche questo "Formula 1: Drive To Survive", la serie originale Netflix che ora arriva anche su Sky. Dall'8 marzo, infatti, le prime due stagioni verranno trasmesse su Sky Sport F1,...

