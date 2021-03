Formazione e lavoro: 30 posti per giovani a Nocera Inferiore (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Sono 30 i posti disponibili per i giovani residenti nel Comune di Nocera Inferiore che vogliono partecipare all’iniziativa prevista nell’ambito del progetto DARE – Day one alliance, promossa da Confartigianato Salerno come partner territoriale al fine di offrire ai giovani cittadini del territorio nocerino un’opportunità di crescita professionale. Nello specifico, Confartigianato Salerno è beneficiaria di due progetti Europei dedicati al rafforzamento dell’imprenditoria giovanile e alla pianificazione della carriera dei giovani nella provincia di Salerno nell’ambito del progetto Europeo DARE – Day One Alliance for Employement, co-finanziato dal fondo EEA and Norway Grants. L’ ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Sono 30 idisponibili per iresidenti nel Comune diche vogliono partecipare all’iniziativa prevista nell’ambito del progetto DARE – Day one alliance, promossa da Confartigianato Salerno come partner territoriale al fine di offrire aicittadini del territorio nocerino un’opportunità di crescita professionale. Nello specifico, Confartigianato Salerno è beneficiaria di due progetti Europei dedicati al rafforzamento dell’imprenditoriale e alla pianificazione della carriera deinella provincia di Salerno nell’ambito del progetto Europeo DARE – Day One Alliance for Employement, co-finanziato dal fondo EEA and Norway Grants. L’ ...

