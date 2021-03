Fiumicino | Montino | ‘Al fianco delle donne contro tutte le disuguaglianze’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 marzo 2021) “L’8 marzo è una giornata simbolica nella battaglia per la parità di genere ele discriminazioni che lesubiscono quotidianamente”. Lo dichiara il sindaco Esterino. “Se ancora ce ne fosse bisogno, la pandemia ha evidenziato e aggravato anche le disparità di genere che spesso sono strettamente collegate a quelle economiche – sottolinea il sindaco -. Non è un caso che, secondo i dati dell’Istat, dei 101 mila posti di lavoro persi a dicembre dello scorso anno, 99 mila erano ricoperti da: ben il 98%. E non è un caso neanche che dei 444 occupati in meno registrati in tutto il 2020 il 70% siano”. “Ancora, non è un caso, ahimè, che nei posti apicali in politica come nelle aziende, siamo ancora molto lontani dalla parità tra uomini e ...