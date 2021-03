Fiorentina, Prandelli non rischia: le parole di Barone alla squadra (Di lunedì 8 marzo 2021) Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli non rischia il proprio posto dopo il pareggio casalingo contro il Parma. La situazione Secondo quanto riferito da Repubblica, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli non rischia il proprio posto dopo il pareggio casalingo contro il Parma. Il direttore generale Joe Barone ha sentito il presidente Rocco Commisso al triplice fischio dopo di ché si è rivolto a tutti negli spogliatoi predicando unità e massimo impegno da qui alla fine del campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Il tecnico dellaCesarenonil proprio posto dopo il pareggio casalingo contro il Parma. La situazione Secondo quanto riferito da Repubblica, il tecnico dellaCesarenonil proprio posto dopo il pareggio casalingo contro il Parma. Il direttore generale Joeha sentito il presidente Rocco Commisso al triplice fischio dopo di ché si è rivolto a tutti negli spogliatoi predicando unità e massimo impegno da quifine del campionato. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Fiorentinanews : #Prandelli: 'Tre anni che la #Fiorentina lotta per non retrocedere, società sicuramente farà un esame di coscienza.… - salvione : Fiorentina, Prandelli: 'Più ottimista ora di un mese fa' - OdeonZ__ : Fiorentina, Prandelli: 'Più ottimista di un mese fa. Commisso? Non è arrabbiato' - Fiorentinanews : Stavolta Prandelli si scalda #Fiorentina - Dalla_SerieA : Serie A: Fiorentina-Parma 3-3, i viola si fanno rimontare e gli ospiti sprecano - -