Fiorentina | il report medico | Kouame vicino al rientro | Castrovilli lavora sul campo

Il Responsabile Sanitario della Fiorentina, il dottor Luca Pengue, ha parlato così per fare il punto sulla situazione medica ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Abbiamo avuto una settimana piuttosto complicata di lavoro intenso, ma stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro. Kouame è prossimo al rientro in squadra che avverrà in questi giorni, ha praticamente concluso il percorso di riabilitazione. Castrovilli ha iniziato a lavorare sul campo e le risposte sono più che buone, mentre Kokorin inizierà domani a lavorare sul campo, ma anche per lui le sensazioni sono positive. Igor è quello che ha avuto l'infortunio più serio, sta lavorando in piscina e in bike molto bene. Il ragazzo è sempre positivo e anche nell'approccio a ...

