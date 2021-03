(Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini, nel corso di un’intervista rilasciata all’Adnkrons, ha spiegato la situazione che istanno vivendo a causa della pandemia di Covid-19: “I. E’ un anno che siamo sulla corda a causa della pandemia. E’ necessario trovare soluzioni. Pensiamo che le zone gialle o le zone arancioni mantengano un plateau, non risolvono, non abbassano la curva come vorremmo. Funzionano invece le zone rosse. Al Governo diciamo megliomolto dure per un breve periodo chepiù leggere e prolungate. Solo così possiamouna volta per tutte”. “I segni del burnout cominciano a vedersi. I carichi di lavoro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Anelli

La rabbia di Gimbo per rimettersi a cercarepiù alti, un po' quello che ha dovuto fare ... era il 1983, vale già un 990 sui 100 dovrebbe stimolare ancheTortu che ha preferito stare ai ..."La pandemia ha acceso un faro sul lavoro silenzioso e lontano dalle luci della ribalta dei nostri medici", osserva il Presidente della Fnomceo,, "Questo, se da una parte ha fatto ...“Ora, dopo gli oltre 45000 medici di medicina generale, dopo i 40.000 medici specializzandi, il Governo prenda in esame le modalità per coinvolgere nella campagna vaccinale i 63.600 odontoiatri italia ...Il Comitato operativo rivede il piano per la vaccinazione in accordo con le Regioni In arrivo da aprile 17,4 milioni di fiale al mese da Pfizer, Moderna e AstraZeneca ...