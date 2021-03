Figc, Gravina: “La Francia sbagliò a fermare tutto. Vaccini più veloci per pubblico agli Europei” (Di lunedì 8 marzo 2021) “La giornata in cui la Francia fermò definitivamente i campionati di calcio fu la più triste e ci fece perdere quella forza che avevamo deciso di mettere in campo perché cominciavamo a intuire che a livello europeo si poteva generare un effetto domino negativo. Abbiamo resistito e abbiamo fatto bene perché la storia dimostra che ha sbagliato la Francia, non l’Italia. Mentre molti sport avevano la volontà di chiudere, noi abbiamo seguito un’altra strada”. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ricorda così quanto avvenuto un anno fa, durante il lockdown, con il calcio fermo a causa della pandemia. “Il nostro sport rappresenta un momento di aggregazione in più che abbiamo dovuto improvvisamente congelare – ha aggiunto il numero uno della Federcalcio ai microfoni di Sky – Per diversi mesi siamo stati ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) “La giornata in cui lafermò definitivamente i campionati di calcio fu la più triste e ci fece perdere quella forza che avevamo deciso di mettere in campo perché cominciavamo a intuire che a livello europeo si poteva generare un effetto domino negativo. Abbiamo resistito e abbiamo fatto bene perché la storia dimostra che ha sbato la, non l’Italia. Mentre molti sport avevano la volontà di chiudere, noi abbiamo seguito un’altra strada”. Il presidente dellaGabrielericorda così quanto avvenuto un anno fa, durante il lockdown, con il calcio fermo a causa della pandemia. “Il nostro sport rappresenta un momento di aggregazione in più che abbiamo dovuto improvvisamente congelare – ha aggiunto il numero uno della Federcalcio ai microfoni di Sky – Per diversi mesi siamo stati ...

