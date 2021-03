FIA WEC | Portimao rinviata | il mondiale riparte da Spa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il calendario del FIA WEC è in fermento: dopo la 24 ore di Le Mans, anche la tappa disubisce uno slittamento. La gara portoghese, che all’inizio doveva aprire le danze della nona stagione della serie, è stata rimandata a giugno. Per la precisione, si disputerà il 13 del mese, che era la data originale della maratona francese. E’ il terzo spostamento per quest’anno: la stessaè un surrogato della 1000 Km di Sebring, prima annunciata e poi cancellata. Ilpartirà con la 6 ore di Spa del primo maggio, preceduta da un paio di giornate di test (il “Prologo”) del 26 e 27 aprile. Le Mans 2021, ufficiale il rinvio ad agosto Perché il FIA WEC ha rimandato la tappa di? Ancora una volta la pandemia ha colpito ilEndurance, anche se la situazione portoghese è ...