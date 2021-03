Festival di Sanremo, Amadeus al veleno in conferenza stampa “Io mi scuso per l’orario ma si scusassero anche …” (Di lunedì 8 marzo 2021) Nonostante la 71esima edizione del Festival si è conclusa ormai da due giorni, se ne continua ancora a parlare. In molti sembra abbiano criticato Amadeus e Fiorello ed in generale tutto il cast e di conseguenza il loro lavoro. Si sa, il Festival attira a sé le polemiche come una calamita, ma quest’anno forse si è anche un po’ esagerato, considerando le condizioni in cui si è lavorato, per via delle limitazioni e delle difficoltà dettate dalla pandemia da Coronavirus ancora in corso. Amadeus però, così come Fiorello, non sono rimasti a guardare ed hanno voluto rispondere a queste accuse e critiche, senza peli sulla lingua. I giornalisti hanno più volte utilizzato la parola “flop”, che non è affatto piaciuta ad Amadeus ed a Fiorello e per questo, il direttore artistico ha voluto ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 8 marzo 2021) Nonostante la 71esima edizione delsi è conclusa ormai da due giorni, se ne continua ancora a parlare. In molti sembra abbiano criticatoe Fiorello ed in generale tutto il cast e di conseguenza il loro lavoro. Si sa, ilattira a sé le polemiche come una calamita, ma quest’anno forse si èun po’ esagerato, considerando le condizioni in cui si è lavorato, per via delle limitazioni e delle difficoltà dettate dalla pandemia da Coronavirus ancora in corso.però, così come Fiorello, non sono rimasti a guardare ed hanno voluto rispondere a queste accuse e critiche, senza peli sulla lingua. I giornalisti hanno più volte utilizzato la parola “flop”, che non è affatto piaciuta aded a Fiorello e per questo, il direttore artistico ha voluto ...

