Festa delle Donne 2021 | il documentario Il Terribile Inganno disponibile su Infinity

Per celebrare la Festa della Donna 2021, su Infinity è disponibile il documentario co-finanziato da Infinity LAB Il Terribile Inganno, un racconto in prima persona della regista Maria Arena che, attraverso l'incontro con le odierne pratiche femministe, fa un bilancio sull'esser donna oggi a partire da sé. Maria è una cinquantenne, moglie, madre e lavoratrice che, incuriosita dallo "sciopero globale delle Donne" proclamato l'8 marzo 2017 da Non Una Di Meno, partecipa ...

AnnalisaChirico : Evviva le donne, quelle che lottano e conoscono la vita vera e se ne fregano delle desinenze quando in ballo c’è la… - repubblica : 8 marzo, per la festa delle donne Mattarella e Draghi al Quirinale. E il Mef si illumina di viola: Tante le iniziat… - UniLUISS : #Luiss celebra la cultura in tutte le sue sfumature di femminilità ispirando apertura, connessione e responsabilità… - Noise_Unleashed : Buongiorno a tutti raga ?? Scusate se non vi ho dato il buongiorno prima ma purtroppo mi tocca fare lezione Buona f… - lagatta4739 : @BrindusaB1 @gigliointi @dadagioia @GuernseyJuliet @Hakflak @AlessandraCicc6 @BaroneZaza70 @battiata62 @Papryka5… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa delle Qvc Italia, oltre 56% delle donne ha detto sì a utilizzo digitale per migliorare impresa ...occasione della festa della donna, una nuova ricerca condotta da Osservatorio Qvc, lo spazio dedicato alla ricerca e all'approfondimento, da cui emerge che in questo anno pandemico quasi il 43% delle ...

Quanto ci costa il divario di genere La questione della parità di genere che viene sensibilizzata l'8 marzo, in occasione della festa internazionale dei diritti della donna, non è solo una questione etica, di inclusione, di ...il 40% delle ...

8 marzo, per la festa delle donne Mattarella e Draghi al Quirinale. E il Mef si illumina di viola la Repubblica Rotta balcanica e ipocrisie europee Primo evento online, parte di una serie di incontri organizzati come cornice virtuale di Diritti in festa, con l'intervento di Quanto sta ... è il risultato coerente e logico delle politiche di ...

Tra storia e speranze La giornata internazionale dei diritti della donna, più banalmente ribattezzata “la festa delle donne”, nata l’8 marzo del 1977, fu istituita con l’obiettivo del raggiungimento di eguaglianza e parità ...

