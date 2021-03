Festa della donna, occupato il centro anti violenza di Napoli (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Alla fine lo hanno fatto. Le attiviste dell’associazione “Non una di meno” hanno occupato simbolicamente il centro antiviolenza del comune di Napoli: “Lo abbiamo fatto perché è da luglio che non risponde nemmeno al telefono. Fino a dicembre l’amministrazione non aveva rinnovato l’appalto per la gestione dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza domestica e delle case rifugio”. E nonostante la “Convenzione di Istanbul” raccomandi un posto letto in casa rifugio ogni 10mila abitanti, “in Campania – dichiarano le attiviste – ce ne sono solo 13, ognuna con sei posti. Nella città di Napoli, con una popolazione di circa un milione di abitanti, esiste solo una casa rifugio. Gli sportelli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Alla fine lo hanno fatto. Le attiviste dell’associazione “Non una di meno” hannosimbolicamente ildel comune di: “Lo abbiamo fatto perché è da luglio che non risponde nemmeno al telefono. Fino a dicembre l’amministrazione non aveva rinnovato l’appalto per la gestione dei percorsi di fuoriuscita dalladomestica e delle case rifugio”. E nonostante la “Convenzione di Istanbul” raccomandi un posto letto in casa rifugio ogni 10mila abit, “in Campania – dichiarano le attiviste – ce ne sono solo 13, ognuna con sei posti. Nella città di, con una popolazione di circa un milione di abit, esiste solo una casa rifugio. Gli sportelli ...

Advertising

tigella : Che poi se invece di 'festa della donna' la chiamaste col suo nome – 'giornata internazionale dei diritti della don… - SusannaCeccardi : In Svizzera, dove i cittadini hanno la fortuna di votare spesso, ha vinto il sì al referendum per il divieto del ve… - Einaudieditore : Oggi non è la festa della donna. - nirone1986 : #8Marzo Ogni giorno dovrebbe essere la festa della donna. Ricordiamoci di rispettarle sempre! #festadelladonna - scorpione_999 : @gipsylenu Auguri per la festa della donna -