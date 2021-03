Festa della donna | Mattarella | 8 marzo dedicato alle donne impegnate contro il Covid

Advertising

Cerimonia al Quirinale per celebrare l'8 marzo ,donna. Presenti fra gli altri anche, oltre ovviamente al presidenteRepubblica, Sergio Mattarella , anche il premier Mario Draghi e la ministra delle Pari opportunità, Elena Bonetti ."Il fenomeno delle donne uccise in Italia è impressionante, che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese'. Il presidenteRepubblica Sergio Mattarella, in occasionedonna ( CINQUE COSE DA SAPERE SU QUESTA GIORNATA ) ha lanciato un duro monito. 'E l'8 marzo. Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, ...Una iniziativa di FEduF con il Museo del Risparmio per imparare cosa è il gender gap e come si creano le pari opportunità senza dimenticare l'educazione finanziaria ed il risparmio ...Tra Imola e i Comuni del Circondario Imolese, i Carabinieri della locale Compagnia hanno sanzionato 10 persone, 8 per aver violato la normativa sugli spostamenti e 2 per il mancato utilizzo della ...