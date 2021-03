Festa della Donna: l’uguaglianza di genere alla portata dei bambini (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – “Abbasso gli stereotipi!” – Quando le principesse incontrano l’economia: un diverso modo di rileggere la storia di Rapunzel “rinchiusa” nella torre in attesa del principe che la salvi (o forse no?), un modo per spiegare ai bambini cosa sono il gender gap e la job opportunity e cosa significhi risparmiare e gestire il denaro. Un evento dedicato alle quarte e quinte delle scuole primarie ed alle prime e seconde della secondaria di primo grado, organizzato da FeduF, con il contributo del Museo del Risparmio di Torino, in occasione della Giornata mondiale della Donna, per creare una cultura delle pari opportunità e della non violenza nei confronti delle donne. All’evento ospitato da Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della Fondazione per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – “Abbasso gli stereotipi!” – Quando le principesse incontrano l’economia: un diverso modo di rileggere la storia di Rapunzel “rinchiusa” nella torre in attesa del principe che la salvi (o forse no?), un modo per spiegare aicosa sono il gender gap e la job opportunity e cosa significhi risparmiare e gestire il denaro. Un evento dedicato alle quarte e quinte delle scuole primarie ed alle prime e secondesecondaria di primo grado, organizzato da FeduF, con il contributo del Museo del Risparmio di Torino, in occasioneGiornata mondiale, per creare una cultura delle pari opportunità enon violenza nei confronti delle donne. All’evento ospitato da Giovanna Boggio Robutti, Direttore GeneraleFondazione per ...

Advertising

tigella : Che poi se invece di 'festa della donna' la chiamaste col suo nome – 'giornata internazionale dei diritti della don… - SusannaCeccardi : In Svizzera, dove i cittadini hanno la fortuna di votare spesso, ha vinto il sì al referendum per il divieto del ve… - Einaudieditore : Oggi non è la festa della donna. - Sere978 : RT @cremino01: Non è la FESTA DELA DONNA. È la giornata internazionale dei DIRITTI della DONNA. Diritti che spesso non abbiamo. Pari stipen… - maartiinagii : RT @cremino01: Non è la FESTA DELA DONNA. È la giornata internazionale dei DIRITTI della DONNA. Diritti che spesso non abbiamo. Pari stipen… -