Festa della Donna | l’augurio speciale di Naike Rivelli per l’8 marzo su Instagram raggiunge i 5000+ cuori

Festa della Donna: partite le celebrazioni per l'8 marzo. Eppure, la prima volta che si celebrò la Donna fu nel febbraio 1909, su iniziativa del Partito socialista americano, per chiedere il diritto di voto alle donne. Le celebrazioni per la parità dei diritti delle donne passarono poi nel 1914 all'8 marzo, perché era di domenica e le donne erano coinvolte nelle guerre mondiali. Per questo, in Italia e nel mondo, si celebra la Giornata Internazionale della Donna per focalizzare l'attenzione sulle discriminazioni presenti ancora oggi. l'augurio speciale di Naike Rivelli Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e del Web hanno espresso i loro auguri alle donne

