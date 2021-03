Festa della donna, ha senso? Parla Ottavia Fusco Squitieri (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi si celebra la Festa della donna, ma ha senso festeggiare solo l’8 marzo? Abbiamo ascoltato le parole di Ottavia Fusco Squitieri. Festa della donna (Pixabay)Come ogni anno si regalano mimose e si celebra la donna il problema però rimangono gli altri 364 giorni visto che i numeri di femminicidio purtroppo stentano a calare. Ma non si deve arrivare solo a quelle situazioni al limite per capire che invece di regalare la mimosa oggi sarebbe più giusto coccolare le donne tutti i giorni perché prima di tutto noi siamo figli nati da una madre. Abbiamo ascoltato una donna con la D maiuscola, Ottavia Fusco Squitieri che ci mostra un punto ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi si celebra la, ma hafesteggiare solo l’8 marzo? Abbiamo ascoltato le parole di(Pixabay)Come ogni anno si regalano mimose e si celebra lail problema però rimangono gli altri 364 giorni visto che i numeri di femminicidio purtroppo stentano a calare. Ma non si deve arrivare solo a quelle situazioni al limite per capire che invece di regalare la mimosa oggi sarebbe più giusto coccolare le donne tutti i giorni perché prima di tutto noi siamo figli nati da una madre. Abbiamo ascoltato unacon la D maiuscola,che ci mostra un punto ...

