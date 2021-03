Festa della donna: Ecco perchè si celebra l’8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) In tutto il mondo oggi si celebra la Festa della donna. Ma perchè la ricorrenza cade proprio l’8 marzo e come nasce questa festività? Oggi lunedì 8 marzo il mondo celebra la giornata internazionale della donna, ovvero la Festa della donna. Un momento per ricordare secoli di conquiste e rivendicazioni sociali, lotte ideologiche, politiche ed economiche portate avanti dal genere femminile. Ma come nasce questa ricorrenza? Le origini della Festa della donna La più diffusa leggenda fa risalire l’origine della Festa della donna ... Leggi su zon (Di lunedì 8 marzo 2021) In tutto il mondo oggi sila. Mala ricorrenza cade proprio l’8e come nasce questa festività? Oggi lunedì 8il mondola giornata internazionale, ovvero la. Un momento per ricordare secoli di conquiste e rivendicazioni sociali, lotte ideologiche, politiche ed economiche portate avanti dal genere femminile. Ma come nasce questa ricorrenza? Le originiLa più diffusa leggenda fa risalire l’origine...

Advertising

tigella : Che poi se invece di 'festa della donna' la chiamaste col suo nome – 'giornata internazionale dei diritti della don… - SusannaCeccardi : In Svizzera, dove i cittadini hanno la fortuna di votare spesso, ha vinto il sì al referendum per il divieto del ve… - Einaudieditore : Oggi non è la festa della donna. - DaVelSign : RT @flavia_marzano: Poca festa eh, ma “Giornata internazionale dei diritti della donna” Grazie @EPietrafesa - domi_lella : RT @tigella: Che poi se invece di 'festa della donna' la chiamaste col suo nome – 'giornata internazionale dei diritti della donna' – metà… -