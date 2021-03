Festa della donna, ecco i più bei film hollywoodiani e italiani sulle donne (Di lunedì 8 marzo 2021) In occasione del giorno della Festa della donna abbiamo deciso di proporvi una carrellata di film a tema. Si tratta di pellicole sia hollywoodiane che italiane. film che raccontano la storia di donne forti e di come hanno lottato per i loro diritti e il loro futuro. Dal mitico “Erin Brockovich” a “7 minuti”, ecco con quali titoli potreste passare una serata a tema da sole o in compagnia. Festa della donna, i film hollywoodiani a tema Quando si parla di Festa della donna tanti sono titoli americani che richiamano l’argomento. Tra i più importanti ricordiamo sicuramente “Erin Brokovich” di Steven Soderbergh. È la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) In occasione del giornoabbiamo deciso di proporvi una carrellata dia tema. Si tratta di pellicole sia hollywoodiane che italiane.che raccontano la storia diforti e di come hanno lottato per i loro diritti e il loro futuro. Dal mitico “Erin Brockovich” a “7 minuti”,con quali titoli potreste passare una serata a tema da sole o in compagnia., ia tema Quando si parla ditanti sono titoli americani che richiamano l’argomento. Tra i più importanti ricordiamo sicuramente “Erin Brokovich” di Steven Soderbergh. È la ...

tigella : Che poi se invece di 'festa della donna' la chiamaste col suo nome – 'giornata internazionale dei diritti della don… - SusannaCeccardi : In Svizzera, dove i cittadini hanno la fortuna di votare spesso, ha vinto il sì al referendum per il divieto del ve… - Einaudieditore : Oggi non è la festa della donna. - MartinaSybelle : @Shoo7err Perchè non è una festa, è la giornata internazionale della donna, e c'è ben poco da festeggiare purtroppo… - Occe64 : RT @bai_monica0117: @mengonimarco 8 marzo festa della donna ma bisognerebbe riflettere di più..perché una donna è tutti I giorni.... grazie… -