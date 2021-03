Festa della donna 2021: la campagna di Warner Music Italy (Di lunedì 8 marzo 2021) La Festa della donna è un’occasione per celebrare non solo le conquiste professionali delle donne nella società moderna, ma un momento di analisi anche per i progressi nei diritti nel mondo dell’arte e della cultura. Warner Music Italy lancia la campagna Respect/La Musica è donna In occasione della giornata internazionale della donna, Warner Music Italy ha voluto celebrare i progressi che le artiste italiane e internazionali sono riuscite a raggiungere Articolo completo: dal blog Solodonna Leggi su solodonna (Di lunedì 8 marzo 2021) Laè un’occasione per celebrare non solo le conquiste professionali delle donne nella società moderna, ma un momento di analisi anche per i progressi nei diritti nel mondo dell’arte ecultura.lancia laRespect/Laa èIn occasionegiornata internazionaleha voluto celebrare i progressi che le artiste italiane e internazionali sono riuscite a raggiungere Articolo completo: dal blog Solo

Advertising

tigella : Che poi se invece di 'festa della donna' la chiamaste col suo nome – 'giornata internazionale dei diritti della don… - SusannaCeccardi : In Svizzera, dove i cittadini hanno la fortuna di votare spesso, ha vinto il sì al referendum per il divieto del ve… - Einaudieditore : Oggi non è la festa della donna. - akagips : RT @eeerieghost: ogni 8 marzo gli uomini rompono il cazzo perchè vogliono la giornata dell'uomo, ogni volta gli ricordiamo che è il 19 nove… - Czinforma : -