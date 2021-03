Fedez racconta com’è nato lo spoiler del pezzo sanremese che gli è quasi costata la squalifica: “Piangevo come un pazzo!” (Di lunedì 8 marzo 2021) Fedez, lo scorso 31 gennaio, ha pubblicato per errore su Instagram un video delle prove del pezzo sanremese con l’audio. Una gaffe (rimossa pochi minuti dopo) che gli è quasi costata la squalifica dal Festival di Sanremo, dato che il regolamento della kermesse canora vuole che ogni canzone sia totalmente inedita al grande pubblico. Ospite a Radio2, Fedez ha così raccontato com’è nato quell’errore che ha causato lo spoiler e che lo ha mandato in profonda crisi dato che, come confessato, ha pianto come un pazzo. “Io dico a Chiara: “Amore, fammi fare questa cosa. Ci vuole del tempo perché devo stare molto attento”. Lei fa: “No, no, muoviti perché siamo in ritardo”. Non ... Leggi su biccy (Di lunedì 8 marzo 2021), lo scorso 31 gennaio, ha pubblicato per errore su Instagram un video delle prove delcon l’audio. Una gaffe (rimossa pochi minuti dopo) che gli èladal Festival di Sanremo, dato che il regolamento della kermesse canora vuole che ogni canzone sia totalmente inedita al grande pubblico. Ospite a Radio2,ha cosìtoquell’errore che ha causato loe che lo ha mandato in profonda crisi dato che,confessato, ha piantoun pazzo. “Io dico a Chiara: “Amore, fammi fare questa cosa. Ci vuole del tempo perché devo stare molto attento”. Lei fa: “No, no, muoviti perché siamo in ritardo”. Non ...

