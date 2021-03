Fedez | il ritorno a casa dopo Sanremo | tra coccole e la «questione supereroi»

(Di lunedì 8 marzo 2021) «Mi sei mancato tanto». Una scorpacciata di baci ed abbracci ha caratterizzato il ritorno a casa di Fedez, dopo una decina di giorni trascorsi a Sanremo. Rientrato a Milano, infatti, il rapper milanese è stato accolto dall’affetto della moglie, Chiara Ferragni, e del figlio Leone. «Ho impiegato un sacco di tempo per addormentarlo», rivela l’artista, «non voleva dormire per paura che me ne andassi di nuovo».

Dopo il secondo posto a Sanremo Fedez torna a casa dalla propria famiglia: la foto con il figlio Leone fa commuovere il popolo del web ...Fedez emotivo forse non tutti se l'aspettavano, troppo distratti dal contorno in mesi e mesi di following fitto fitto. Sul palco del Festival di Sanremo 2021, senza filtro e senza inganno, si è commosso