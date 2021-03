Fed | estende piano aiuti a PMI

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Il programma diper le piccole e medie imprese americane è prorogato fino al 30 giugno. Lo ha deciso la Federal Reserve che ha esteso di tre mesi il programma, chiudendo allo stesso tempo tre di quelli varati per la crisi Covid. Si tratta del Commercial Paper Funding Facility, del Money Market Mutual Liquidity Facility e del Primary Dealer Credit Facility che saranno chiusi come previsto alla fine del mese, un anno dopo essere state lanciati per combattere le tensioni del mercato.

