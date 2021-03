“Fantaghirò | la regina dei due Regni” | trama e cast

(Di lunedì 8 marzo 2021) Lotus Production ha annunciato la realizzazione di “: ladei due”, nuovo capitolo live action della fiaba. La produzione partirà nei prossimi mesi del 2021. La serie inedita potrebbe uscire nel 2022. Non si conoscono ancora la piattaforma di distribuzione e il. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di un reboot. A venticinque anni dall’ultima volta in televisione, la miniserie di successo degli anni Novantadi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Il nuovo progetto s'intitolerà 'Fantaghirò: La regina dei due regni' e per ora non ci sono dettagli su trama, ambientazione e cast, ma nemmeno se andrà in onda su una piattaforma di ...