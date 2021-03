Famiglia Tenco contro Barbara Palombelli: "Affermazioni lesive" (Di lunedì 8 marzo 2021) La Famiglia di Luigi Tenco non ha apprezzato per niente il monologo fatto da Barbara Palombelli al 71° Festival di Sanremo. Le accuse che vengono mosse alla giornalista e conduttrice sono molto chiare: il contenuto della missiva. Famiglia Tenco contro Barbara Palombelli Nel corso della sua partecipazione a Sanremo 2021, Barbara Palombelli ha portato in scena un monologo dedicato alle donne. Le sua parole non hanno entusiasmato la maggioranza dei telespettatori, tra cui c'è anche la Famiglia di Luigi Tenco. La conduttrice e giornalista, infatti, ha riservato un pensiero anche al grande cantante scomparso proprio a Sanremo nel 1967. Nello specifico, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 8 marzo 2021) Ladi Luiginon ha apprezzato per niente il monologo fatto daal 71° Festival di Sanremo. Le accuse che vengono mosse alla giornalista e conduttrice sono molto chiare: il contenuto della missiva.Nel corso della sua partecipazione a Sanremo 2021,ha portato in scena un monologo dedicato alle donne. Le sua parole non hanno entusiasmato la maggioranza dei telespettatori, tra cui c'è anche ladi Luigi. La conduttrice e giornalista, infatti, ha riservato un pensiero anche al grande cantante scomparso proprio a Sanremo nel 1967. Nello specifico, ...

ZZiliani : Per la serie “VERGOGNIAMOCI PER LEI”, una lettura da non perdere: la famiglia #Tenco scrive alla #Palombelli dopo i… - fanpage : Il monologo di Barbara Palombelli a #Sanremo2021 ha profondamente indignato la famiglia di Luigi Tenco - Won3noW1 : RT @ZZiliani: Per la serie “VERGOGNIAMOCI PER LEI”, una lettura da non perdere: la famiglia #Tenco scrive alla #Palombelli dopo il delirio… - kalidu1926 : Pessimo gusto della palombelli. Dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Tenco - mullazzo : @fanpage Solo la famiglia di Tenco? Non credo... -