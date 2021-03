Faenza, confessa l’assassino di Ilenia Fabbri. L’ex marito: gli avevo dato duemila euro solo per farle paura (Di lunedì 8 marzo 2021) Il 53enne Pierluigi Barbieri, alias “lo Zingaro”, nel corso dell'interrogatorio di garanzia appena concluso, ha ammesso di avere ucciso Ilenia Fabbri, la 46enne ammazzata il 6 febbraio nel suo appa ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 8 marzo 2021) Il 53enne Pierluigi Barbieri, alias “lo Zingaro”, nel corso dell'interrogatorio di garanzia appena concluso, ha ammesso di avere ucciso, la 46enne ammazzata il 6 febbraio nel suo appa ... sul sito.

Advertising

RaiNews : I due uomini sono accusati di omicidio pluriaggravato in concorso #Faenza #IleniaFabbri - valentinadigrav : RT @LaStampa: Faenza, confessa l’assassino di Ilenia Fabbri - SergioVenditti : RT @RaiNews: I due uomini sono accusati di omicidio pluriaggravato in concorso #Faenza #IleniaFabbri - Novanews242 : Delitto di Faenza, il sicario confessa ho ucciso per 20 mila euro - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Omicidio Faenza, assassino di Ilenia Fabbri confessa Gli aggiornamenti di Nelson Bova - #LaVitaInDiretta -