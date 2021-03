Facciamola finita con la retorica | sulla lotta al coronavirus l’Europa ha fallito ed è stata sconfitta

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 marzo 2021) Le rassicuranti dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sull’acquisto dei vaccini contro ilnon sono state sufficienti a garantire l’auspicata risposta unitaria dei diversi Paesi europei. Alla prova dei fatti i ritardi delle consegne, la lentezza burocratica delle autorizzazioni ed i tagli sui quantitativi programmati hanno, al contrario, squarciato il velo del falso unanimismo continentale. Siamo al liberi tutti. Il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova, uno dei virologi più aggreditati, è stato perentorio. Visto che non esiste una sanità unica europea è bene – ha dichiarato Bassetti ad un’emittente genovese – che“la contrattazione per l’acquisto dei vaccini la faccia il singolo Stato, nonche finora in questo ha ...