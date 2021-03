(Di lunedì 8 marzo 2021) “Essere uno dei 20 piloti di F1 è speciale. Lo sognavo da bambino, ora succede davvero. Emotivamente è qualcosa di molto bello. Mioha fatto la sua prima gara in F1 30 anni fa, il che lo rende ancora piùe ancora più bello. È stato bello aver trascorso quel fine settimana insieme ad Abu Dhabi”. Lo ha detto, che nel 2021 debutterà in Formula 1 da pilota ufficiale – alla guida della Haas – adall’anno di esordio della leggenda Michael, ilsette volte campione del mondo nel Circus. Il figlio d’arte racconta tutta l’emozione di far parte di un paddock di Formula 1: “È stato il vantaggio di trascorrere un fine settimana completo con la squadra, il primo contatto con il team da cui ho ricevuto un caloroso benvenuto, il che dà sempre una ...

Advertising

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #F1, Mick #Schumacher: 'Emozionante esordire a trent'anni di distanza da mio padre' - sportface2016 : #F1, Mick #Schumacher: 'Emozionante esordire a trent'anni di distanza da mio padre' - CorriereQ : F1, Mick Schumacher: “Voglio prendere subito confidenza con l’auto” - Motorsport_IT : #F1 | @HaasF1Team #VF21: sarà @SchumacherMick a farla debuttare???? - Dangone_ : Vi sblocco una statistica: Sono 30 anni esatti che in F1 corre almeno uno Schumacher o un Raikkonen, aspettiamo tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher

è pronto e carico in vista del suo debutto nella massima categoria. Il figlio d'arte tedesco è fiducioso sul potenziale della Haas, invero una delle squadre che meno modificherà la ......o Sainz . Tutti e tre nomi piuttosto noti nell'ambiente e non solo, tutti e tre ... Tra i più attesi, soprattutto dal popolo ferraristi oltre al debutto del giovanefiglio del sette ...“Essere uno dei 20 piloti di F1 è speciale. Lo sognavo da bambino, ora succede davvero. Emotivamente è qualcosa di molto bello. Mio padre ha fatto la sua prima gara in F1 30 anni fa, il che lo rende a ...Mick Schumacher è pronto e carico in vista del suo debutto nella massima categoria. Il figlio d'arte tedesco è fiducioso sul potenziale della Haas, invero una delle squadre che meno modificherà la mon ...