F1, la Ferrari verso i Test del Bahrain. Novità al motore ed aggiornamenti per risalire la china (Di lunedì 8 marzo 2021) Se torniamo con la mente ad un anno fa, provando a mettere tra parentesi la questione legata alla pandemia, a livello di Formula Uno ci eravamo appena messi alle spalle i Test pre-stagionali di Barcellona. Al netto dello stupore proposto dalla Mercedes con il DAS, ogni scenario rimaneva ancora aperto, come la speranza che la Ferrari avesse allestito una monoposto finalmente competitiva. La SF1000, invece, è andata a riscrivere, in negativo, ogni record possibile della storia della scuderia di Maranello. Un vero e proprio buco nell’acqua che, in quel la scuderia emiliana, farà di tutto per evitare anche nella stagione 2021. Il team principal Mattia Binotto ha spiegato quali saranno le Novità della vettura. “Avremo una power unit completamente nuova, perché il regolamento ci concede questa possibilità, ma tante altre componenti sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Se torniamo con la mente ad un anno fa, provando a mettere tra parentesi la questione legata alla pandemia, a livello di Formula Uno ci eravamo appena messi alle spalle ipre-stagionali di Barcellona. Al netto dello stupore proposto dalla Mercedes con il DAS, ogni scenario rimaneva ancora aperto, come la speranza che laavesse allestito una monoposto finalmente competitiva. La SF1000, invece, è andata a riscrivere, in negativo, ogni record possibile della storia della scuderia di Maranello. Un vero e proprio buco nell’acqua che, in quel la scuderia emiliana, farà di tutto per evitare anche nella stagione 2021. Il team principal Mattia Binotto ha spiegato quali saranno ledella vettura. “Avremo una power unit completamente nuova, perché il regolamento ci concede questa possibilità, ma tante altre componenti sono ...

