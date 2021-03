F1 | Aston Martin fornirà con Mercedes le safety e medical car

(Di lunedì 8 marzo 2021) A distanza di sessant’anni dall’ultima volta lo storico marchio inglese dell’tornerà a correre in Formula 1 a partire dall’imminente stagione 2021 che scatterà in Bahrain a fine mese. E’ di oggi la notizia cheinsieme allalee lecar per la stagione 2021. Sarà utilizzata comecar unaVantage e comecar il suvDBX. Si altereranno gara dopo gara con le vetture fornite da. A dare la notizia è Bernd Maylander, storico pilota tedesco dellacar confermato anche per il 2021: “I fan della Formula 1 di tutto il ...

Advertising

GianniVaretto : RT @LaStampa: Aston Martin e Mercedes, le nuove safety car della Formula 1 - specredd : sergio perez (aston martin)?????? - pciccarone : F.1 ASTON MARTIN E MERCEDES Saranno le nuove safety car del mondiale. E la Stella diventa rossa! - formulabitch : @22tsunoda sergio perez aston martin - xmonegasque : Aston Martin addirittura con tre piloti, cu cazz -

Ultime Notizie dalla rete : Aston Martin

Lance Stroll ha speso parole d'elogio per il padre Lawrence, proprietario della scuderia, già Racing Point, per la quale corre. Il pilota canadese classe '98 è alla sua terza stagione nel team. Nel 2021, con i colori verdi della, Stroll farà coppia con Sebastian ...Nel corso della presentazione dei risultati finanziare del 2020,ha svelato una serie di anticipazioni sui futuri modelli che verranno lanciati nei prossimi anni. Più di 10 nuovi modelli con tecnologia Mercedes entro il 2023 La roadmap della Casa ...A distanza di sessant’anni dall’ultima volta lo storico marchio inglese dell’Aston Martin tornerà a correre in Formula 1 a partire dall’imminente stagione 2021 che scatterà in Bahrain a fine mese. E’ ...Lo scozzese ha trovato l'accordo con il team anglo-americano per salire a bordo della 07 LMP2 #23 assieme ad altri due piloti che verranno annunciati più avanti. Intanto la D'station completa la forma ...