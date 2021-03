(Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) –, la holding finanziaria della famiglia Agnelli, investirà 541diper diventare azionista, con una quota del 24%, di, nominando due dei sette membri del consiglio di amministrazione della società. Il closing dell’operazione è previsto per il secondo trimestre dell’anno. Il marchio francese, fondato nel 1991 dall’omonimo stilista, è cresciuto fino a diventare uno dei nomi di spicco del lusso globale, famoso in tutto il mondo per le sue tipiche scarpe da donna con la suola rossa., che nel tempo ha diversificato la propria attività anche nelle calzature da uomo e nella pelletteria, ha 150 negozi al dettaglio in 30 Paesi, che si affiancano alla rete di relazioni nel mondo dell’ingrosso premium e a un ...

Advertising

DividendProfit : Exor acquisisce il 24% di Christian Louboutin per 541 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Exor acquisisce

Il Messaggero

"Condividiamo lo stesso spirito di famiglia, cultura e valori, che sono alla base di una forte partnership - ha commentato John Elkann , presidente e CEO di- La straordinaria creatività, l'...Il prospetto: 'Non è fusione ma Psa cheFca'. Per stabilimenti e dipendenti italiani ... Del resto la stessaha sede fiscale in Olanda.possiede il 22% di Ferrari ed è il primo ...Exor, la holding finanziaria della famiglia Agnelli, investirà 541 milioni di euro per diventare azionista, con una quota del 24%, di ...Il casus belli è stata l'ipotesi di cessione di Iveco (che fa capo a Cnh del gruppo Exor, cioè alla famiglia Agnelli ... e con il capitale in eccesso della banca italiana, una volta acquisita», ...