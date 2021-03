Eurozona | indice Sentix marzo balza a 5 punti

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Si rafforza il sentiment degli investitori in Europa. Secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’Istitutotedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in, l’to aa 5dai -0,2di febbraio. Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per una risalita dell’indicatore più contenuta, ovvero fino a 1,9. Migliora anche il sentiment sulle condizioni correnti che si porta a -19,3dai -27,5 precedenti, mentre l’delle aspettative sale a +32,5dai +31,5 del mese precedente.

Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, l'indice è balzato a marzo a 5 dai -0,2 di febbraio.