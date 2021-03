Euforia da ripresa e vaccini sulle Borse | Piazza Affari +3 | 1% Dow da record

(Di lunedì 8 marzo 2021) Anche Wall Street corre: Jellen rassicura su inflazione e tassi. In Europa riflettori sul via libera al vaccino J&J, in arrivo in settimana. Sul Ftse Mib balzo di Cnh Industrial, ma è tutta la galassia Exor-Agnelli protagonista

Con la performance odierna, il Ftse Mib ha fatto segnare il nuovo massimo dal 21 febbraio 2020, prima dello scoppio della crisi Covid. Tornando al Ftse Mib, sono sui massimi da oltre un anno anche ...Gli investitori sono tornati a scommettere sull'imminente ripresa dell'economia, spinta dalle vaccinazioni di massa, anche se per adesso il ritmo sul Vecchio Continente è lento. Giovedì 11 marzo l'...Corrono le Borse nella speranza di accelerazione delle campagne vaccinali. L'attesa per l'entrata in vigore del maxi piano di stimolo all'economia Usa da 1.900 miliardi di dollari, dopo l'ok del Senat...