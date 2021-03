Essere cuoca oggi: il racconto di 10 chef (Di lunedì 8 marzo 2021) La cucina, lo dice il dizionario, è donna. Eppure, non sono numerose le «signore» che sono state insignite dalla guida Michelin del massimo punteggio dalla sua fondazione a oggi. La prima è stata nel 1931 Eugénie Brazier, la più celebre delle cuoche di Lione, che detenne addirittura 6 stelle in 2 diversi ristoranti; tristellate anche altre ‘madames’ come Marie Bourgeois e Marguerite Bise. Non siamo più nel ma obiettivamente, i fornelli restano decisamente maschili. Se prendiamo i numeri delle ultime Guide Michelin, su oltre 3.300 chef stellati di 28 Paesi, le donne rappresentano più o meno il 4 per cento. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 marzo 2021) La cucina, lo dice il dizionario, è donna. Eppure, non sono numerose le «signore» che sono state insignite dalla guida Michelin del massimo punteggio dalla sua fondazione a oggi. La prima è stata nel 1931 Eugénie Brazier, la più celebre delle cuoche di Lione, che detenne addirittura 6 stelle in 2 diversi ristoranti; tristellate anche altre ‘madames’ come Marie Bourgeois e Marguerite Bise. Non siamo più nel ma obiettivamente, i fornelli restano decisamente maschili. Se prendiamo i numeri delle ultime Guide Michelin, su oltre 3.300 chef stellati di 28 Paesi, le donne rappresentano più o meno il 4 per cento.

