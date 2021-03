Ericsson e Nokia | ma non solo Ecco chi ha sorpassato Huawei

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 marzo 2021) Una vittoria della amministrazione statunitense guidata da Donald Trump? A meno di due mesi dal cambio alla Casa Bianca con l’ingresso di Joe Biden, i dati che riguardanodimostrano come la società cinese – accusata dagli Stati Uniti di spionaggio per conto del governo di Pechino – stia perdendo terreno. All’estero ma non soltanto. SORPASSONel 2020, la quota dei ricavi didalla vendita di apparecchiature wireless in tutto il mondo, Cina esclusa, è diminuita di 2 punti percentuali, secondo un’analisi di Dell’Oro Group pubblicata dal Wall Street Journal, attestandosi al 20%, e classificandosi così al terzo posto dietro alla svedesee alla finlandeseha consolidato la sua vecchia quota di mercato in Cina attorno al ...