Emma Corrin, star di The Crown, protagonista del film L'amante di Lady Chatterley

L'attrice Emma Corrin, protagonista della serie The Crown, potrebbe essere la star del film L'amante di Lady Chatterley. Emma Corrin, interprete della principessa Diana nella serie The Crown, sembra stia per accettare il ruolo da protagonista nel film L'amante di Lady Chatterley. Il progetto verrà prodotto da 3000 Pictures e sarà diretto da Laure de Clermont-Tonnerre, già dietro la macchina da presa di The Mustang. David Magee (Vita di Pi) firmerà la sceneggiatura dell'adattamento del romanzo L'amante di Lady Chatterley, scritto da D.H. Lawrence.

