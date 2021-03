Elodie: tour rimandato ancora a novembre, ma si aggiungono nuove date (Di lunedì 8 marzo 2021) La pandemia di Coronavirus ha portato ad un nuovo rinvio obbligato di molte date dei concerti. Elodie rinvia il suo tour a novembre, ma aggiunge nuove date. Abbiamo visto Elodie cantare, ballare e presentare sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2021. Una donna forte, bellissima e soprattutto poliedrica. Ecco allora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021) La pandemia di Coronavirus ha portato ad un nuovo rinvio obbligato di moltedei concerti.rinvia il suo, ma aggiunge. Abbiamo vistocantare, ballare e presentare sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2021. Una donna forte, bellissima e soprattutto poliedrica. Ecco allora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Elodie tour I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021! ... sale quell'horror vacui da assenza di eventi, grandi, piccoli, piccolissimi, mentre i tour ... A dire il vero, ci rimarranno un sacco di donne, c ome Elodie, che doveva essere solo un'ospite ed invece s'...

Martedì 9 novembre 2021 Elodie all'Auditorium Flog ... 600 milioni di stream totali sulle piattaforme, oltre 850 mila copie vendute tra singoli e album e quasi 300 milioni di views su YouTube, sarà protagonista con la sua musica del tour " Elodie Live ",...

Elodie: tour rimandato ancora a novembre, ma si aggiungono nuove date ViaggiNews.com Elodie, Tour 2021 Elodie annuncia lo spostamento e l’aggiunta di nuove date alla tournée “Elodie Live”, prodotta da Vivo Concerti.

Elodie Live: le date del tour 2021 Elodie annuncia lo spostamento e l’aggiunta di nuove date alla tournée “Elodie Live”, prodotta da Vivo Concerti e programmata per il prossimo novembre. In seguito al rinvio del tour causato dell’emerg ...

