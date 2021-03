Elodie: «Marracash è la storia della mia vita. Voglio far musica come le grandi dive degli anni ’60» (Di lunedì 8 marzo 2021) «Io credo che le donne possano fare tutto tranquillamente, credendoci e ottenendo risultati, in tutti i campi. Se la mia storia serve a incoraggiare qualcun’altra, questo mi rende felice», sono le parole di Elodie, la prima artista femminile protagonista della copertina del magazine maschile di moda e lifestyle Icon. This is Elodie Elodie, il cui ultimo progetto discografico “This is Elodie” è l’album di un’artista donna più venduto nel 2020, è stata scelta come volto d’eccezione di un numero interamente dedicato alla musica, per tutto quello che l’interprete romana rappresenta oggi. Elodie è infatti un mix perfetto di classicità e contemporaneità. Lo ha dimostrato sul palco del Teatro Ariston durante l’esperienza di co-conduzione ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 8 marzo 2021) «Io credo che le donne possano fare tutto tranquillamente, credendoci e ottenendo risultati, in tutti i campi. Se la miaserve a incoraggiare qualcun’altra, questo mi rende felice», sono le parole di, la prima artista femminile protagonistacopertina del magazine maschile di moda e lifestyle Icon. This is, il cui ultimo progetto discografico “This is” è l’album di un’artista donna più venduto nel 2020, è stata sceltavolto d’eccezione di un numero interamente dedicato alla, per tutto quello che l’interprete romana rappresenta oggi.è infatti un mix perfetto di classicità e contemporaneità. Lo ha dimostrato sul palco del Teatro Ariston durante l’esperienza di co-conduzione ...

