Ed eccola la follia invernale di marzo! Meteo verrà stravolto

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 8 marzo 2021) Quante volte, fin da febbraio, descrivevamo ladi marzo? Chiamatelo pazzerello, chiamatelo come volete, il succo del discorso non cambia: è il mese più pazzo dell’anno. Sarà perché il passaggio tra Inverno e Primavera è spesso il più traumatico per le enormi forze termo-dinamiche in gioco, fatto sta che anche quest’anno rischia di ricordarci quanto possa essere cattivo. Marzo folle, ci siamo In particolare rischia di ricordarci quanto l’Inverno non abbia voglia di abdicare senza aver impresso il proprio marchio anche sulla Primavera. Il colpo di coda sembrava tramontato, invece no, non lo è per niente. I modelli previsionali hanno faticato a inquadrarlo come si deve, questo è vero, ma alla fin fine sono giunti là dove li aspettavamo. Hanno iniziato a interpretare a dovere il cambio di marcia del Vortice Polare e la conseguente variazione della circolazione ...