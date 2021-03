È l’8 marzo e la Treccani online ancora non ha tolto i sinonimi sessisti di donna (Di lunedì 8 marzo 2021) Care mie, buona Giornata internazionale delle donne. A tutte le donne, nessuna esclusa, a tutte quelle che donne non sono nate ma così si sono autodeterminate. Nella giornata dedicata a ricordare e ricordarci i diritti che abbiamo conquistato nei secoli, le conquiste sociali, politiche ed economiche è giusto fare luce su quello che ci manca: la parità di genere, che dobbiamo ancora combattere per raggiungere, le discriminazioni e la violenza sulle donne da abbattere andando a cambiare la società dalle fondamenta. Oggi cogliamo l’occasione per rilanciare un appello già fatto e rimasto, per ora, privo di ascolto: quello sui sinonimi donna Treccani. LEGGI ANCHE >>> Il canale d’emergenza contro il revenge porn lanciato dal Garante della Privacy l’8 marzo I sinonimi ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 marzo 2021) Care mie, buona Giornata internazionale delle donne. A tutte le donne, nessuna esclusa, a tutte quelle che donne non sono nate ma così si sono autodeterminate. Nella giornata dedicata a ricordare e ricordarci i diritti che abbiamo conquistato nei secoli, le conquiste sociali, politiche ed economiche è giusto fare luce su quello che ci manca: la parità di genere, che dobbiamocombattere per raggiungere, le discriminazioni e la violenza sulle donne da abbattere andando a cambiare la società dalle fondamenta. Oggi cogliamo l’occasione per rilanciare un appello già fatto e rimasto, per ora, privo di ascolto: quello sui. LEGGI ANCHE >>> Il canale d’emergenza contro il revenge porn lanciato dal Garante della Privacy l’8...

