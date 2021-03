Due casi Covid all’Asia: azienda avvia protocolli e chiede vaccini per il personale (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia rende noto di aver riscontrato due casi di positività all’interno dell’azienda e di aver provveduto ad attivare immediatamente le rigide misure previste dal protocollo antiCovid che prevedono l’esame, attraverso il tampone, per coloro che sono venuti a contatto con le persone infettate dal virus. Ciò al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti, delle loro famiglie e dei cittadini stessi. “Nei giorni scorsi – ha aggiunto l’amministratore unico, Donato Madaro – abbiamo inoltrato anche richiesta alla Asl di Benevento, alla Regione Campania, al Comune e alla Prefettura affinché i nostri dipendenti siano vaccinati. In particolare, abbiamo chiesto di tenere in dovuta considerazione le esigenze di protezione dei nostri operai, esposti in prima linea al contagio, facendo in modo che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia rende noto di aver riscontrato duedi positività all’interno dell’e di aver provveduto ad attivare immediatamente le rigide misure previste dal protocollo antiche prevedono l’esame, attraverso il tampone, per coloro che sono venuti a contatto con le persone infettate dal virus. Ciò al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti, delle loro famiglie e dei cittadini stessi. “Nei giorni scorsi – ha aggiunto l’amministratore unico, Donato Madaro – abbiamo inoltrato anche richiesta alla Asl di Benevento, alla Regione Campania, al Comune e alla Prefettura affinché i nostri dipendenti siano vaccinati. In particolare, abbiamo chiesto di tenere in dovuta considerazione le esigenze di protezione dei nostri operai, esposti in prima linea al contagio, facendo in modo che ...

