Draghi: "La condizione femminile è dolorosa, servono riforme a partire dal quotidiano" (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – "Non voglio qui ripetere le bellissime parole di oggi del Presidente della Repubblica sulla condizione femminile. Voi sapete bene quanto sia dolorosa. Sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere sono da condividere le proposte della Commissione parlamentare d'inchiesta". Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in un videomessaggio trasmesso durante la web conference 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere' promossa dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. "Oggi, per le vittime dei troppi femminicidi e anche come reazione prodotta dalla pandemia, sembra formarsi una nuova consapevolezza che trova un'opportunità straordinaria nel programma NextGeneration EU per diventare realtà nell'azione di governo, del mio governo", spiega. E aggiunge: "Tra i vari criteri che verranno usati per valutare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sarà anche il loro contributo alla parità di genere. È con questo spirito di fiducia nel nostro, nel vostro, futuro e con l'impegno di questo governo a conquistarsela, che vi auguro buon 8 marzo". "AZIONI MIRATE SONO NECESSARIE, MA DOBBIAMO CAMBIARE NOI STESSI"

