Draghi ha parlato agli Italiani | il suo annuncio Video

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il ringraziamento ai cittadini. "Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia. Anche in noi stessi. Ringrazio, ancora una volta, i cittadini per la loro disciplina, la loro infinita pazienza, soprattutto coloro che soffrono le conseguenze anche economiche della pandemia. #A FINE ARTICOLO Ringrazio gli studenti, le famiglie e gli insegnanti che sopportano il peso della chiusura delle scuole. Ringrazio gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, le forze armate, la Protezione Civile e tanti altri lavoratori in prima linea per la loro incessante opera. Sono anche questi esempi di responsabilità civica e professionale, di cittadinanza italiana attiva che impongono al governo di moltiplicare ogni sforzo".messaggio del premier Mario: "Ci troviamo tutti di ...

...Mario. Un videomessaggio inviato alla commissione Pari opportunità per la conferenza 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere' in cui il Presidente del Consiglio ha parlato. Il Covid non è ancora sconfitto, dice Mario Draghi, perchè ad un anno dall'inizio della pandemia – quando siamo sulla soglia dei centomila morti – si assiste oggi ad un nuovo peggioramento dell'emergenza. Il premier è intervenuto con un videomessaggio alla conferenza organizzata dalla ministra Bonetti. 'La pandemia non è sconfitta'