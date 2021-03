Draghi e i vaccini, è sovranità europea, non sovranismo (Di lunedì 8 marzo 2021) Pochi giorni fa Mario Draghi, applicando un recente regolamento europeo, ha chiesto e avuto, primo in Ue, l’autorizzazione della Commissione al blocco delle esportazioni di 250mila dosi di Astrazeneca assemblate in Italia e destinate all’Australia. Sulla base di motivazioni sostanziali forti (tra cui quella che l’Australia è adesso senza Covid) e formali impeccabili (il regolamento Ue) il nostro presidente del Consiglio ha preso una decisione politica che cambia la postura timida sia della Commissione sia degli Stati membri verso le grandi aziende non europee (Usa e UK) che producono in Europa ed esportano altrove, ritardando le consegne contrattualizzate con la Commissione stessa. Al contrario il dibattito europeo si è concentrato sulle critiche alla Commissione perché avrebbe sbagliato i contratti e su questa base alcuni Stati si sono mossi per approvvigionamenti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Pochi giorni fa Mario, applicando un recente regolamento europeo, ha chiesto e avuto, primo in Ue, l’autorizzazione della Commissione al blocco delle esportazioni di 250mila dosi di Astrazeneca assemblate in Italia e destinate all’Australia. Sulla base di motivazioni sostanziali forti (tra cui quella che l’Australia è adesso senza Covid) e formali impeccabili (il regolamento Ue) il nostro presidente del Consiglio ha preso una decisione politica che cambia la postura timida sia della Commissione sia degli Stati membri verso le grandi aziende non europee (Usa e UK) che producono in Europa ed esportano altrove, ritardando le consegne contrattualizzate con la Commissione stessa. Al contrario il dibattito europeo si è concentrato sulle critiche alla Commissione perché avrebbe sbagliato i contratti e su questa base alcuni Stati si sono mossi per approvvigionamenti ...

Advertising

CottarelliCPI : #Arcuri sarà sostituito dal Generale Figliuolo, un militare con una lunga esperienza nella logistica. La distribuzi… - matteorenzi : La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile l… - ilfoglio_it : Lo smacco ad AstraZeneca d'intesa con l'Ue. Da aprile si parte con le vaccinazioni a tappeto: si useranno anche le… - AzzurraGrazian3 : @NicolaPorro Tre settimane rosse per i vaccini e trascorrere una Felice e Serena Pasqua? L’ennesima barzelletta che… - 10clarenc3 : RT @PicodaMirandola: Gli esperti che non sono scienziati. I virostar che non sono medici I medici che non curano I vaccini che fanno ammala… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi vaccini Draghi e i vaccini, è sovranità europea, non sovranismo Ma il problema vero sta però nella differenza tra essere acquirenti e produttori di vaccini. La Commissione europea: meriti e prospettive . Subito dopo la decisione e l'azione di Draghi la presidente ...

Coronavirus, governo verso la nuova stretta: oggi il vertice di maggioranza con il Cts Una decisione definitiva non è ancora stata presa, ma l'ipotesi che il governo Draghi rafforzi le restrizioni anti - Covid a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo dpcm (...quantità di vaccini. ...

Vaccini: l'Europa sceglie la linea dura di Draghi ispionline.it ISPI Il governo studia una super zona rossa che permetta di abbattere la curva epidemiologica e contemporaneamente vaccinare più persone possibile. La decisione del governo Draghi arriverà entro venerdì prossimo, quando sono attesi anche i ...

Breaking News delle 11.00 | Speranza: in estate tutti vaccinati In questa edizione: Speranza: in estate tutti vaccinati, Sardegna, primi test agli arrivi ad Olbia, Dl sostegno, a rischio il cashback di Stato, Papa Francesco rientra in Italia, 8 marzo, Draghi e Mat ...

Ma il problema vero sta però nella differenza tra essere acquirenti e produttori di. La Commissione europea: meriti e prospettive . Subito dopo la decisione e l'azione dila presidente ...Una decisione definitiva non è ancora stata presa, ma l'ipotesi che il governorafforzi le restrizioni anti - Covid a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo dpcm (...quantità di. ...che permetta di abbattere la curva epidemiologica e contemporaneamente vaccinare più persone possibile. La decisione del governo Draghi arriverà entro venerdì prossimo, quando sono attesi anche i ...In questa edizione: Speranza: in estate tutti vaccinati, Sardegna, primi test agli arrivi ad Olbia, Dl sostegno, a rischio il cashback di Stato, Papa Francesco rientra in Italia, 8 marzo, Draghi e Mat ...