Draghi: “Contagiato 1 italiano su 20”. L’Italia supera i 100mila morti (Di lunedì 8 marzo 2021) Alessandro Nunziati Mario Draghi, in apertura della Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’ (tenutasi oggi 8 marzo in occasione della Festa delle donne), ha parlato anche della situazione italiana relativa al perdurare della pandemia di coronavirus. “Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 marzo 2021) Alessandro Nunziati Mario, in apertura della Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’ (tenutasi oggi 8 marzo in occasione della Festa delle donne), ha parlato anche della situazione italiana relativa al perdurare della pandemia di coronavirus. “Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la Impronta Unika.

Advertising

giacintociminel : Draghi: 'Contagiato 1 italiano su 20 ma via d'uscita non lontana' - carlo1493 : @PoliticaPerJedi @Annalis80790333 @CesareVanzetti Purtroppo il populismo sembra avere contagiato in modo preoccupan… -