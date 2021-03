Draghi alla conferenza sulla parità di genere: “Un anno fa Italia in zona rossa, oggi emergenza analoga”. Il videomessaggio integrale (Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, torna ad intervenire pubblicamente dopo l’ultimo discorso del 19 febbraio scorso. Il premier ha mandato un videomessaggio durante la conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”, promossa dalla Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, parlando principalmente della pandemia. Draghi ha ricordato il 10 marzo dello scorso anno “quando l’Italia si chiudeva per la prima volta”, sottolineando che “mai avremmo pensato che un anno dopo ci saremmo trovati a fronteggiare un’emergenza analoga e che il conto ufficiale delle vittime si sarebbe avvicinato alla terribile soglia dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, torna ad intervenire pubblicamente dopo l’ultimo discorso del 19 febbraio scorso. Il premier ha mandato undurante la“Verso una Strategia Nazionaledi”, promossa dMinistra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, parlando principalmente della pandemia.ha ricordato il 10 marzo dello scorso“quando l’si chiudeva per la prima volta”, sottolineando che “mai avremmo pensato che undopo ci saremmo trovati a fronteggiare un’e che il conto ufficiale delle vittime si sarebbe avvicinatoterribile soglia dei ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Videomessaggio del Presidente Mario Draghi alla conferenza 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere',… - petergomezblog : Rispunta la “task force” ma questa volta esterna. Per il Recovery Draghi si affida alla McKinsey, al centro di nume… - Antonio_Tajani : Le anticipazioni del dl sostegno vanno nella giusta direzione per la parte fiscale,ma @forza_italia chiede il rinvi… - gabryandi : RT @jacopo_iacoboni: “Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile” Il videomessaggio di Draghi alla Commissione pari op… - StefaniaT1 : RT @GiovanniPaglia: Alla corte di Draghi arriva Serena Sileoni, vicedirettrice dell’Istituto Bruno Leoni: ultraliberisti che privatizzerebb… -