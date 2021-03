Dpcm | oggi vertice | Draghi studia nuove strette Possibili weekend rossi e coprifuoco anticipato

(Di lunedì 8 marzo 2021)La pandemia d Covid-19 non si ferma: il nuovo balzo dei contagi, il numero alto dei morti e la situazione critica che coinvolge ormai molte strutture ospedaliere preoccupa gli esperti. Il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso “grande preoccupazione” per la diffusione delle varianti richiedendo “l’innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale e la riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità”. Così, il nuovoentrato in vigore sabato 6 marzo potrebbe subire modifiche già la pma settimana: se dopo sette giorni dall’applicazione delle regole la curva epidemiologica continuerà a salire dimostrando che ...

Advertising

AzzolinaLucia : Leggendo il Dpcm una cosa è chiara: oggi è molto più facile chiudere le scuole. Nel giro di pochi giorni andranno i… - Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - myrtamerlino : Ieri un uomo solo al microfono, oggi due Ministri. Ma oltre questo cos'è cambiato? I #dpcm sono rimasti, i colori a… - 539th : Oggi 'vertice sul nuovo DPCM'. - grandespesa : RT @Corriere: Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm oggi

Governo

le scuole resteranno chiuse per circa 5,7 milioni di ragazzi: ovvero 3 su 4 fanno lezione da remoto. Ma a breve, in base al, potrebbero dover restare a casa 9 studenti su 10. La quasi ...Con il nuovovarato dal governo Draghi, però, sarà una zona rossa diversa da quella già sperimentata dai campani nelle festività di Natale e Capodanno. Dainfatti è vietato fare visita a ...Il presidente del Consiglio è determinato ad accelerare su un nuovo Dpcm anti-Covid e ha convocato per oggi pomeriggio la cabina di regia politica. Ma lui non ci sarà. Tra le ipotesi per frenare l’and ...In tanti in strada e sulle spiagge nel weekend. Ultimi giori di zona arancione, da oggi scatta la zona rossa nella Regione Campania. Ecco tutte le regole da seguire ...