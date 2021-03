Dpcm: ipotesi lockdown Italia o weekend rossi. Le strade di Draghi (Di lunedì 8 marzo 2021) Non è più un tabù il lockdown totale in Italia . La chiusura a livello nazionale è tra le ipotesi , lo si capisce anche dalle parole di Mario Draghi nel videomessaggio rilasciato per la Festa della ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Non è più un tabù iltotale in. La chiusura a livello nazionale è tra le, lo si capisce anche dalle parole di Marionel videomessaggio rilasciato per la Festa della ...

Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - Giulio29375125 : RT @ImolaOggi: ??Nuovo Dpcm, ipotesi coprifuoco anticipato alle 19 e lockdown totale nei weekend fino a Pasqua - lillydessi : Lockdown in Italia nel weekend, l’ipotesi: oggi vertice sulle nuove regole - Corriere della Sera - Boske_DG : RT @ImolaOggi: ??Nuovo Dpcm, ipotesi coprifuoco anticipato alle 19 e lockdown totale nei weekend fino a Pasqua - BdeligioBruno : RT @lavitadavivere1: NON sono misure sanitarie. NON sono misure sanitarie. NON sono misure sanitarie. -