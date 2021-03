Dpcm Draghi | le nuove regole per zona rossa | arancione rinforzata e gialla | cosa si può fare

(Di lunedì 8 marzo 2021) Entrato in vigore il 6 marzo 2021, il primodetta leda adottare fino al prossimo 6 aprile: con le varie distinzioni perrinforzato e rosso. Proseguendo sulla linea del rigore, già intrapresa dal premier Conte, le misure di contenimento del virus mantengono gran parte dei provvedimenti già adottati, a partire dal coprifuoco. Quale che sia la, resta, dunque, il divieto di spostamento dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. Unica eccezione per labianca, ove le ordinanze regionali possono rinviare l’orario di ritorno a casa., ...

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Draghi

... ma il dilemma di cui si discute è l'opportunità di rafforzare ancora le misure di contenimento su scala nazionale, a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovofirmato da Mario. Tra ...Autocertificazione quando serve Le misure del nuovofirmato da Mariohanno validità a partire da sabato 6 marzo 2021. Tra le norme anti - Covid troviamo anche la conferma del coprifuoco. ...Un anno di pandemia raccontato attraverso le voci di alcuni professionisti napoletani, tra chi ha lottato in prima linea contro il virus nelle terapie intensive a chi ha subito le conseguenze del loc ...Si delinea la necessità di un intervento, anche se dal governo continuano a ripetere che al momento non si sta ragionando di un lockdown generale, se non altro perché la situazione è molto diversa da ...